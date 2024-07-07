16 % نمو تجارة الخدمات الصينية خلال 5 أشهر

المصدر: (بكين - شينخوا)

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ارتفعت تجارة الخدمات في الصين، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 16 % على أساس سنوي، مع أداء ممتاز في خدمات السفر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن وزارة التجارة.

وأعلنت الوزارة أن القيمة الإجمالية لواردات وصادرات الخدمات بلغت 3.02 تريليونات يوان (نحو 412.7 مليار دولار)، منها صادرات 1.22 تريليون يوان، بزيادة 11 %، في حين بلغت الواردات 1.8 تريليون يوان، مع نمو قوي بنسبة 19.6 %، وأدى ذلك إلى عجز في تجارة الخدمات بنحو 580 مليار يوان.وحافظت خدمات السفر على معدل نمو مرتفع، حيث بلغ إجمالي واردات وصادرات هذا القطاع 819.72 مليار يوان، بزيادة 48.4 %، مما يجعلها أكبر قطاع في تجارة الخدمات.

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