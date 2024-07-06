صناعة السيارات التركية تسجل صادرات بـ 17.7 مليار دولار

المصدر: د ب ا

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سجل قطاع صناعة السيارات التركية، صادرات بنحو 17 مليارا و701 مليون و161 ألف دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت معطيات اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، استحوذت على 78ر52 في المئة بالمئة من صادرات قطاع صناعة السيارات التركية، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتصدرت ألمانيا القائمة بمليارين و435 مليونا و115 ألف دولار، تلتها فرنسا بمليارين و72 مليونا و401 ألف دولار.

وجاءت بريطانيا بالمركز الثالث بمليار و939 مليونا و455 ألف دولار، ثم إيطاليا بمليار و663 مليونا و721 ألف دولار، تبعتها إسبانيا بمليار و232 مليونا و648 ألف دولار.

كان وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي فاتح كاجر قد صرح في مايو الماضي أن بلاده تجري محادثات "متقدمة" مع شركتي صناعة السيارات الكهربائية الصينيتين "بي.واي.دي" و"شيري" لضخ استثمارات من أجل بناء مصنع في تركيا، في خطوة قد تعزز مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا.

وأشار إلى أن أي قرار لبناء مصنع للسيارات في تركيا سوف يتيح للشركات الصينية "فرص مميزة للاستثمار في مجال البطاريات كذلك".

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