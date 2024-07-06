%5.2 ارتفاعاً في صادرات كوريا الجنوبية من المواد الغذائية

المصدر: وام

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أظهرت بيانات صدرت في كوريا الجنوبية ارتفاع صادرات البلاد من المواد الغذائية وما يتعلق بها من سلع بنسبة 2ر5% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، مدفوعة بشعبية المكرونة سريعة التحضير ومنتجات الأرز المصنعة.

وبلغت قيمة صادرات قطاع الأغذية المسمى "كي-فود بلس" 21ر6 مليارات دولار أمريكي، مقارنة بـ 9ر5 مليارات دولار في العام السابق، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، التي أوردتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت.

ويشمل هذا القطاع مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والمواد ذات الصلة، من السلع الطازجة والمصنعة إلى المعدات والحلول الزراعية.

وبحسب المنتج، قفزت صادرات المكرونة سريعة التحضير بنسبة 3ر32%، لتصل إلى 2ر590 مليون دولار، مع ارتفاع صادرات منتجات الأرز المصنعة بنسبة 4ر41% إلى 9ر136 مليون مليون دولار، حسبما أظهرت البيانات.

وأرجعت الوزارة النمو في صادرات المكرونة سريعة التحضير إلى انتشار محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي يعرض تحديات تناول المنتجات الحارة، بالإضافة إلى إنتاج المصدرين لمنتجات مخصصة.

وقالت الوزارة إن منتجات الأرز الكورية الجنوبية ازدادت شعبيتها أيضا، حيث جذبت منتجات "كيمباب" المجمدة، وهي لفائف أرز بالأعشاب البحرية المجففة، اهتماماً كبيراً في السوق الأمريكية كخيار غذائي صحي،حسبما ذكرت الوزارة.

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 17%، لتصل إلى 736 مليون دولار، مدفوعة بزيادة الطلب بسبب تحسن إنفاق المستهلكين واستقرار سوق العمل وتراجع التضخم.

كما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 1ر3% إلى 702 مليون دولار أمريكي، وقد استخدم المصدرون المنصات الإلكترونية والمؤثرين للترويج للمواد الغذائية الكورية الجنوبية.

وعلى النقيض من ذلك، انخفضت الصادرات لليابان بنسبة 7% خلال الفترة إلى 3ر671 مليون دولار، وفقا للوزارة، بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين اليابانيين.



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