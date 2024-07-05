كوريا تسجل أكبر فائض في الحساب الجاري خلال 32 شهراً

المصدر: وام

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أظهرت بيانات صادرة عن بنك كوريا المركزي اليوم “الجمعة”، أن جمهورية كوريا سجلت أكبر فائض في الحساب الجاري خلال 32 شهراً في مايو الماضي، على خلفية الزيادة الحادة في الفائض التجاري وزيادة توزيعات الأرباح.

وذكر البنك في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، أن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 8.92 مليارات دولار خلال مايو، متحولاً من عجز قدره 290 مليون دولار في أبريل. وكان رقم مايو هو الأكبر منذ سبتمبر عام 2021 عندما حقق الفائض 9.51 مليارات دولار.

ويرجع فائض مايو إلى زيادة الفائض التجاري للبلاد بدرجة حادة وزيادة توزيعات الأرباح من الخارج.

وحقق حساب السلع للبلاد فائضاً قدره 8.75 مليارات دولار في مايو، مسجلاً فائضا للشهر الـ14 على التوالي.

وارتفعت صادرات كوريا بمقدار 11.1% على أساس سنوي إلى 58.95 مليار دولار في مايو، بينما تراجعت وارداتها بمقدار 1.9% إلى 50.20 مليار دولار.

وسجل حساب الدخل الأولي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب وتوزيعات الأرباح من الخارج ودخل الفوائد، فائضاً قيمته 1.76 مليار دولار في مايو، بعد العجز البالغ 3.33 مليارات دولار في أبريل، وفقا للبيانات.

وتقلص العجز في حساب الخدمات إلى 1.29 مليار دولار في مايو، من عجز قدره 1.66 مليار دولار في أبريل.

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