1.9 مليون منزل شاغر في ألمانيا رغم ارتفاع الطلب على السكن

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

على الرغم من ارتفاع الطلب على السكن، فإن هناك 9ر1 مليون منزل شاغر في ألمانيا حتى 15 مايو 2022. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الخميس أن معدل الشغور يبلغ بذلك 3ر4%.

وأشار المكتب إلى أن أكثر من نصف العقارات (55%) لم يتم السكن فيها منذ أكثر من عام.

وبحسب البيانات، فإن 38% من المنازل الشاغرة كانت جاهزة للإشغال في غضون ثلاثة أشهر. وفي ولايات هامبورغ وبريمن وبرلين كانت حصص هذه الشقق المتاحة بسرعة أعلى بكثير حيث تراوحت بين 52% و61%.

وكانت 24% من المنازل الشاغرة يُجرى التخطيط لأعمال بناء أو تجديد بها، كما تم التخطيط لهدم 4% فقط من المنازل الشاغرة. وتم بيع 7% من المنازل أو استخدامها من قبل المالكين أنفسهم. وتم تقديم "أسباب أخرى" لحوالي 20% من المنازل الشاغرة.

وتأتي البيانات من التعداد السكاني المصغر لعام 2022، والذي يعتمد على السجلات الرسمية ومسح شمل 12% من السكان في موضوعات مختلفة. ووفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي، قدم حوالي 23 مليون مالك معلومات عن عقاراتهم خلال تعداد المباني والشقق، كما فعلت حوالي 8 آلاف شركة إسكان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز