الاتفاق على زيادة رواتب موظفي البنوك الخاصة في ألمانيا

المصدر: د ب ا

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أعلنت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات واتحاد أرباب العمل للبنوك الخاصة في ألمانيا اليوم الخميس بعد الجولة الثالثة من المفاوضات أن رواتب الموظفين سترتفع بنسبة إجمالية تبلغ 5ر10% على ثلاث مراحل حتى يوليو 2026.

ومن المقرر أن يحصل حوالي 135 ألف موظف في البنوك الخاصة بألمانيا على زيادة في رواتبهم اعتبارا من أغسطس المقبل.

كما سيحصل المتدربون وطلاب التعليم المزدوج على إجمالي 250 يورو إضافية. وتبلغ مدة الاتفاقية 28 شهرا.

وقال مفاوض "فيردي"، يان دوشيك: "الاهتمام القوي بالإضرابات التحذيرية أحدث زخما حاسما في المفاوضات. الزيادات في الرواتب بنسبة تزيد على 10% تضمن انفراجة ملحوظة في الرواتب".

وقال توماس أيه لانجه، رئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك الخاصة والمفاوض عن الاتحاد: "الاتفاقية حل وسط عادل"، موضحا أن المدة الطويلة للتطبيق تضمن لجميع المشاركين السلامة الضرورية للتخطيط.

وكانت فيردي طالبت بزيادة في الرواتب بنسبة 5ر12% بما لا يقل عن 500 يورو شهريا، بينما طالب الاتحاد الألماني لموظفي البنوك زيادة بنسبة 16% بما لا يقل عن 600 يورو شهريا. في المقابل رفض اتحاد أرباب العمل المطالب باعتبارها مرتفعة للغاية، وعرض - بحسب فيردي - زيادة في الرواتب بنسبة 5ر8% على مدار 36 شهرا.

واتفقت الأطراف المعنية أيضا على مناقشة ترتيبات وقت العمل وهيكل الأجور الجديد بعد جولة المفاوضات الجماعية.

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