ارتفاع قياسي في عدد محطات الطاقة الشمسية المنزلية بألمانيا

المصدر: وام

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كشفت بيانات السوق الرئيسية للوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات تزايد عدد محطات الطاقة الشمسية المنزلية في ألمانيا بوتيرة سريعة.

وأوضحت أنه تم توصيل أكثر من 152 ألف وحدة جديدة من هذه الأجهزة بشبكة الكهرباء في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة قدرها 52% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، الذي سجل أيضا رقما قياسيا، وإجمالا يضم السجل حاليا 563 ألف وحدة قيد التشغيل.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية “د ب ا” أنه من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك، حيث إن هناك إرجاء في التسجيل يقدر بعدة أسابيع، كما أن بعض تلك الوحدات غير مسجل.

ومن المقرر أن تحصل أجهزة الطاقة الشمسية على مزيد من الدعم، حيث يعتزم البرلمان الألماني (بوندستاج) مساء اليوم الخميس إقرار إجراءات لتسهيل تركيب محطات الطاقة الشمسية في شرفات المنازل بالنسبة للملاك والمستأجرين.

يذكر أنه اعتبارا من الأول من أبريل الماضي تم تبسيط إجراءات تسجيل محطات الطاقة الشمسية المنزلية في سجل بيانات السوق الرئيسية للوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات.

ويرى مراقبون أن الطفرة الحالية في تزايد عدد محطات الطاقة الشمسية المنزلية في ألمانيا ترجع إلى تراجع أسعار الأنظمة، التي أصبحت متاحة في الأسواق مقابل بضع مئات من اليورو فقط.

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