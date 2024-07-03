البيتكوين تقفز 3% وتتجاوز بـ 71 ألف دولار بعد تكهنات بخفض الفائدة

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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شهدت عملة البيتكوين انتعاشاً قوياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 3% إلى 71000 دولار، حسب ما ذكرت وكالة «بلومبرج».

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بتوقعات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، متأثراً بضعف سوق العمل الأمريكي.

وكشفت بيانات حديثة أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت أكثر من المتوقع في أبريل، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات. وقد عزز هذا التطور توقعات خفض أسعار الفائدة.

ووفقاً لتقرير صحيفة «إيكونوميك تايمز»، ارتفع احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر إلى 65%، مقارنة بـ 46% في الأسبوع السابق.

وامتد هذا الزخم الإيجابي إلى العملات البديلة الشهيرة الأخرى، بما في ذلك «بي إن بي»، و«سولانا»، و«إكس ىر بي»، و«دوج كوين»، و«تونكوين»، وShiba Inu، و«أفالانش»، و«تشاين لينك»، و«بولكادوت»، التي ارتفعت بنسب تراوح بين 3 إلى 12%.

وتحتاج البيتكوين الآن إلى تجاوز أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 73 ألفاً و500 دولار لكسر النطاق وتكوين أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتفعت القيمة السوقية لعملة البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، إلى 1.4 تريليون دولار. وتبلغ هيمنة البيتكوين على سوق العملات المشفرة حالياً 53.17%.

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