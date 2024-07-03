الصين تطلق دليلاً وطنياً شاملاً لمعايير صناعة الذكاء الاصطناعي

المصدر: وام

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أصدرت الحكومة الصينية، دليل بناء نظام معايير صناعة الذكاء الاصطناعي الشامل على المستوى الوطني نسخة عام 2024، لدفع عجلة تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي في البلاد.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الصين المتواصلة لتعزيز مكانتها الريادية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

وصدر الدليل عن عدة جهات حكومية رئيسية، تشمل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب المعلومات المركزي، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، واللجنة الوطنية للمعايير.

وأشار الدليل إلى التطور السريع الذي تشهده صناعة الذكاء الاصطناعي في مجالات الابتكار التقني والتطبيقات القطاعية والتعاون الدولي.

ويهدف إلى وضع ما لا يقل عن 50 معياراً وطنياً وصناعياً جديداً بحلول عام 2026، مع التركيز على تعزيز التفاعل بين المعايير والابتكار التكنولوجي في القطاع الصناعي.

ويستهدف الدليل مشاركة أكثر من 1000 شركة في تنفيذ ونشر هذه المعايير، إضافة إلى المساهمة في وضع أكثر من 20 معياراً دولياً لدعم التنمية العالمية لصناعة الذكاء الاصطناعي.

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