انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في كوريا خلال يونيو

المصدر: وام

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انخفضت الاحتياطيات الأجنبية لجمهورية كوريا للشهر الثالث على التوالي في يونيو 2024 ، بسبب مقايضة البنك المركزي للعملات الأجنبية مع صندوق المعاش الوطني في البلاد، وسداد سندات استقرار النقد الأجنبي، حسبما أظهرت بيانات بنك كوريا المركزي اليوم “الأربعاء”.

وذكرت بيانات البنك، التي أوردتها وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بلغت 412.21 مليار دولار أمريكي حتى نهاية يونيو الماضي، بانخفاض 620 مليون دولار عن الشهر الذي سبقه.

وقال البنك المركزي، إنه قدم دولارات لصندوق المعاش الوطني بموجب اتفاق مبادلة العملات الأجنبية وسدد سندات استقرار النقد الأجنبي المستحقة.

وتتكون الاحتياطيات الأجنبية من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، وسبائك الذهب.

وقدرت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، بنحو 363.98 مليار دولار حتى نهاية يونيو، بانخفاض 6.44 مليار دولار عن شهر مايو.. وأظهرت البيانات أن هذه الاحتياطيات تمثل 88.3 في المائة من الاحتياطيات الأجنبية.

وبلغت قيمة الودائع 24.43 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 5.94 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

وقال بنك كوريا المركزي إن جمهورية كوريا احتلت المركز التاسع عالميا من حيث احتياطيات النقد الأجنبي في نهاية شهر مايو.

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