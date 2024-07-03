إيلون ماسك أغنى شخص في العالم بثروة تبلغ 221.4 مليار دولار

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تربع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، على عرش أغنى شخص في العالم بصافي ثروة يبلغ 221.4 مليار دولار، وذلك بنهاية شهر يونيو، وفقاً لقائمة مجلة «فوربس» 2024.

وأظهرت القائمة أن أغنى 10 أشخاص في العالم يملكون حوالي 1.66 تريليون دولار؛ أي أكثر بنحو 76 مليون دولار عما كان عليه قبل شهر واحد.

فيما جاء في المركز الثاني جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون بصافي ثروة 210.2 مليار دولار.

فيما احتل المركز الثالث برنارد أرنو رئيس مجلس إدارة «إل في إم اتش» بصافي ثروة بلغت 193 مليار دولار.

بينما جاء مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك في المركز الرابع بصافي ثروة بلغت 176.8 مليار دولار.

وحل لاري إليسون مؤسس أوراكل في المركز الخامس بصافي ثروة 173 مليار دولار.

وجاء في المركز السادس والسابع كل من، لاري بيج وكلاهما من مؤسسي محرك البحث غوغل بصافي ثروة 150.3 مليار دولار، و143.9 مليار دولار على التوالي.

وفي المركز الثامن حل بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بصافي ثورة بلغت 133.4 مليار دولار.

وجاء في المركز التاسع ستيف بالمر الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت بصافي ثورة بلغت 130.7 مليار دولار.

وتراجع وارن بافيت، رئيس شركة بيركشاير هاثاواي، 3 مراكز إلى المرتبة الـ 10 بعد انخفاض قيمة أسهمه وتبرعه بنحو 5.3 مليارات دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز