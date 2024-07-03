«أونكتاد»: اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية في الربع الأول

المصدر: جنيف - وام

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أكدت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة «أونكتاد» أن اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية في الربع الأول من 2024 مع زيادة قيمة التجارة في السلع بنحو 1% على أساس ربع سنوي والخدمات بنحو 1.5%.

وتوقعت المنظمة الدولية في تقرير صدر في جنيف أن تضيف هذه الطفرة، التي تغذيها ديناميكيات التجارة الإيجابية للولايات المتحدة والدول النامية، ولا سيما الاقتصادات الآسيوية النامية الكبيرة، ما يقرب من 250 مليار دولار إلى تجارة السلع، و100 مليار دولار إلى تجارة الخدمات في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.

وأشارت «أونكتاد» إلى أن التوقعات العالمية لنمو الإنتاج المحلي الإجمالي لا تزال عند نحو 3% لعام 2024 مع تفاؤل حذر بشأن التجارة على المدى القصير.

وأضافت أنه إذا استمرت الاتجاهات الإيجابية فقد تصل التجارة العالمية في عام 2024 إلى ما يقرب من 32 تريليون دولار، لكنها قالت إنه من غير المرجح أن تتجاوز مستواها القياسي المسجل في عام 2022.

وأكد التقرير أن الصين والهند والولايات المتحدة تقود التجارة العالمية، موضحاً أن نمو التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2024 كان مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة الصادرات من الصين «9%»، والهند «7%»، والولايات المتحدة «3%»، وقال إنه على العكس من ذلك فلم تظهر صادرات أوروبا أي نمو، وانخفضت صادرات أفريقيا بنسبة 5%.

من ناحية أخرى وفي الوقت الذي أكد التقرير أن التجارة بين الجنوب والجنوب هي التي تحدد الوتيرة، فقد أشار إلى أن التجارة في البلدان النامية قد زادت، بينما بين بلدان الجنوب بنحو 2% في كل من الواردات والصادرات خلال الربع الأول، وبالمقارنة شهدت الدول المتقدمة استقراراً في الواردات وارتفاعاً متواضعاً بنسبة 1% في الصادرات.

ولفت التقرير إلى أنه على أساس سنوي فقد انخفضت التجارة بين بلدان الجنوب بنسبة 5% عند مقارنة الربع الأول من عام 2023 بالربع الأول من عام 2024.

وذكر التقرير أن قطاعات الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي تشهد طفرة قوية، مشيراً إلى أن نمو التجارة تباين بشكل كبير عبر القطاعات، حيث شهدت المنتجات المرتبطة بالطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي زيادات أقوى.

وأفاد بأن القيمة التجارية للخوادم عالية الأداء ارتفعت بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، بينما شهدت أجهزة الكمبيوتر ووحدات التخزين الأخرى زيادة بنسبة 8%، كما نمت القيمة التجارية للسيارات الكهربائية بشكل ملحوظ، حيث زادت بنحو 25% أو أكثر.

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