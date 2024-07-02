تسليمات سيارات "تسلا" تفوق التوقعات في الربع الثاني

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا اليوم "الثلاثاء"، تسليم حوالي 444 ألف سيارة خلال الربع الثاني من العام الحالي في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم يبلغ 439.3 ألف سيارة، مقابل تسليم 386.8 ألف سيارة خلال الربع الأول، في حين بلغ إجمالي إنتاج تسلا خلال الربع الثاني 411 ألف سيارة.

كما تراجعت مبيعات تسلا خلال الربع الثاني بنسبة 4.8% سنويا، في الوقت نفسه أعلنت تسلا وصول إجمالي حجم منتجات لتخزين الطاقة التي نشرتها خلال الربع الثاني إلى 9.4 جيجاوات/ساعة، وهي أكبر طاقة تخزين تنشرها خلال ربع سنة على الإطلاق.

وأشارت تسلا إلى أن عدد السيارات التي يتم تسليمها وكمية القدرات التخزينية التي تنشرها يمثلان مؤشرين للأداء المالي للشركة ولا يجب الاعتماد عليهما في تقدير النتائج المالية ربع السنوية لها.

ومن المقرر أن تنشر الشركة نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، بعد انتهاء التعاملات في البورصة يوم 23 يوليو الحالي.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز