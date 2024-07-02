رئيس الاحتياطي الأمريكي: الوقت لم يحن بعد لخفض أسعار الفائدة

المصدر: متابعة - محمود حسن

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أكد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ مرة أخرى لكن الوقت لم يحن بعد لخفض أسعار الفائدة.

وقال باول خلال منتدى للبنوك المركزية في البرتغال: «لقد حققنا قدرًا كبيرًا من التقدم في إعادة التضخم إلى هدفنا».

وأضاف: «نريد أن نكون أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2٪ قبل أن نبدأ عملية تقليص نوع أو سياسات تخفيف السياسة النقدية.

وأوضح أن آخر قراءة للتضخم والقراءة التي سبقتها بدرجة أقل تشير إلى أننا نعود إلى مسار الانكماش.

تحدث باول في منتدى ضم أيضًا رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ومحافظ البنك المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو. يقدم المنتدى البنك المركزي الأوروبي وأدارت المناقشة سارة إيزن من شبكة»سي إن بي سي«.

وتأتي هذه التعليقات في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه العالميين مع ظهور علامات على تراجع التضخم وبدء بعض البنوك المركزية، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، في خفض أسعار الفائدة ببطء.

وفي حين قال باول إنه يرى تقدما في التضخم، إلا أنه حذر من التحرك مبكرا للغاية وتهديد المسار النزولي لزيادات الأسعار، التي بلغت أعلى وتيرة لها منذ أوائل الثمانينيات قبل عامين.

وقال»نحن ندرك تمام الإدراك أنه إذا تأخرنا كثيراً، فقد نتراجع عن العمل الجيد الذي أنجزناه. وإذا تأخرنا كثيراً، فقد نقوض التعافي والتوسع دون داع".

وأضاف باول أن مخاطر التحرك في وقت متأخر للغاية مقارنة بالتحرك في وقت مبكر للغاية أصبحت متوازنة بشكل أفضل هذا العام مع انحسار التضخم وبقاء الاقتصاد وسوق العمل قويين. وعلى النقيض من ذلك، قضى بنك الاحتياطي الفيدرالي معظم العام الماضي قلقًا من أن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية والسماح للتضخم باستئناف مساره الصعودي يشكل خطرًا أكبر.

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