الأسهم الأوروبية تتراجع .. والفرنسية تفقد بعض مكاسبها

المصدر: لندن - (رويترز)

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تراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، إذ فقدت الأسهم الفرنسية بعض مكاسب الجلسة السابقة مدفوعة بالارتياح بعد الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 خلال التداولات بنسبة 0.5 بالمئة ملامساً أدنى مستوى له في أسبوعين.

كما نزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 بالمئة. وكان قد ارتفع 1.1 بالمئة أمس الاثنين وسط ارتياح بين المستثمرين لنتيجة فوز حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في الانتخابات البرلمانية بنسب أقل من المتوقع في بعض استطلاعات الرأي، الأمر الذي يقلص فرصة حصول الحزب المنتمي لليمين المتطرف على أغلبية مطلقة.

وأظهرت بيانات تراجع التضخم في ألمانيا بأكثر من المتوقع في يونيو، مستأنفاً اتجاهه النزولي بعد شهرين متتاليين من الزيادات، مما يترك الباب مفتوحاً أمام خفض آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر.

غير أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قالت إن التطورات الاقتصادية المواتية تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة لم يعد أمراً ملحاً.

ومن بين الأسهم الفردية، هبط سهم سوديكسو نحو أربعة بالمئة بعد أن أعلنت شركة توريد الأغذية الفرنسية أن مبيعاتها للربع الثالث جاءت دون التوقعات، مشيرة إلى التباطؤ في الصين.

وصعد سهم سيمنس إنرجي 2.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة خططاً لتوظيف أكثر من 10 آلاف موظف بحلول عام 2030.

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