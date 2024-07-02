التضخم في منطقة اليورو يتباطأ إلى 2.5% في يونيو

المصدر: جنيف - وكالات

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تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.5% في يونيو 2024 بعد تسارعه لفترة وجيزة إلى 2.6% في مايو، طبقاً للتوقعات.

وارتفعت الأسعار بوتيرة أبطأ بالنسبة للسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة (2.5٪ مقابل 2.6٪) والطاقة (0.2٪ مقابل 0.3٪)، بينما ظل التضخم ثابتاً بالنسبة للسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة (عند 0.7٪) والخدمات (عند 4.1٪).

ومقارنة بالشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2%، وهو المستوى نفسه الذي كان عليه في مايو. وفي الوقت نفسه، استقر التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، عند 2.9%.

ويعمل المستثمرون الآن بتحليل ما تعنيه أحدث البيانات لمسار أسعار الفائدة في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة، بعد التخفيض الأولي الذي قام به البنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو.

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