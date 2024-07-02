الأسهم الأمريكية تصعد .. والفرنسية تقود ارتفاعات الأسواق الأوروبية

المصدر: عواصم - رويترز

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسة في وول ستريت، أمس، قبل صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع، ووسط ترقب لتقرير هذا الأسبوع بحثاً عن إشارات على ضعف سوق العمل لتعزيز الرهان على خفض أسعار الفائدة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 67.34 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 39186.20 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10.60 نقاط أو 0.19 بالمئة إلى 5471.08 نقطة، كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 41.29 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 17773.90 نقطة.

أوروبا

كما ارتفعت الأسهم الأوروبية، وسط تصدر للأسهم الفرنسية بعد أن حقق حزب التجمع الوطني المنتمي إلى أقصى اليمين مكاسب تاريخية في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية ولكن بهامش أقل مما توقعته بعض الاستطلاعات.

وقفز المؤشر كاك 40 الفرنسي 2.6 بالمئة متفوقاً على مؤشرات أسواق المنطقة بدعم من أداء البنوك الرئيسية ومنها بي. إن. بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول التي تراوحت مكاسبها بين 4.8 بالمئة إلى 7.9 بالمئة.

وأسهم ذلك في صعود المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحداً بالمئة خلال التداولات، وذلك بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر.

وحصل حزب التجمع الوطني وحلفاؤه على 33 بالمئة من الأصوات، فيما حصد تحالف الجبهة الشعبية اليساري 28 بالمئة من الأصوات، وجاء تحالف الوسط الذي ينتمي له الرئيس إيمانويل ماكرون ثالثاً بنحو 20 بالمئة فقط.

وستعتمد النتيجة النهائية للانتخابات على المساومات السياسية قبل جولة الإعادة في السابع من يوليو.

وأغلق المؤشر كاك 40 عند أضعف مستوى له في أكثر من خمسة أشهر يوم الجمعة متأثراً بمخاوف تجاه الانضباط المالي في فرنسا في ظل الحكومة الجديدة.

وعلى صعيد الأداء الفردي للأسهم، ارتفع سهم أتوس 11.7 بالمئة بعدما توصلت شركة التكنولوجيا الفرنسية إلى اتفاق مع مجموعة من البنوك وحاملي السندات حول شروط إعادة هيكلة ديونها.

وارتفعت أسهم نستله 1.1 بالمئة بعد أن قال رئيسها التنفيذي في مقابلة مع صحيفة محلية في عطلة نهاية الأسبوع إن عملاق صناعة الأغذية السويسرية تستهدف الحفاظ على معدل نمو المبيعات المحقق في الربع الثاني خلال الفترة المتبقية من العام بالتزامن مع تراجع ارتفاع التكاليف.

اليابان

تخلى المؤشر نيكاي الياباني عن معظم مكاسبه المبكرة ليغلق على تغير طفيف، بعدما عزز مسح (تانكان) الصادر عن البنك المركزي رهانات رفع أسعار الفائدة.

وصعد نيكاي 0.12 بالمئة ليغلق عند 39631.06 نقطة بعدما ارتفع بما يصل إلى 0.9 بالمئة في وقت مبكر مقتفياً أثر العقود الآجلة في الجلسة السابقة.

وفيما يتعلق بالمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً فقد أغلق على ارتفاع 0.52 بالمئة عند 2824.28 نقطة، بعد أن وصل إلى 2838.67 نقطة فيما كان أعلى مستوى له منذ يناير 1990.

وقفز المؤشر توبكس لأسهم القيمة 0.96 بالمئة وصعد المؤشر توبكس لأسهم الشركات سريعة النمو 0.05 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات تشغيل المتاجر الكبرى، وقفز سهم جيه. فرونت ريتيلينج 14.72 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي كما زاد سهم تاكاشيمايا 11.09 بالمئة بعد أن رفعتا التوقعات للأرباح السنوية.

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