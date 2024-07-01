معدل التضخم في ألمانيا يتراجع إلى 2.2% في يونيو

المصدر: فيسبادن - د ب أ

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أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا الاثنين استنادا إلى حسابات أولية استمرار معدل التضخم في التراجع، مشيرا إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت في يونيو الماضي بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك بعد أن وصل هذا المعدل إلى 2.4% في مايو.

من جهة أخرى، أشارت توقعات معهد «إيفو» الألماني لأبحاث الاقتصاد إلى أن معدل التضخم في ألمانيا سينخفض إلى أقل من 2% في أغسطس المقبل.

يستند هذا التوقع إلى استطلاع حديث أجراه المعهد بين الشركات حول خططها الخاصة بالتسعير حيث أظهر الاستطلاع بعض التراجع في نسبة الشركات العازمة على رفع أسعارها وخاصة في القطاع الصناعي والقطاع الاستهلاكي.

من جانبه، قال مدير أبحاث الحالة الاقتصادية في المعهد تيمو فولمرسهويزر:«لذلك من المرجح أن يستمر معدل التضخم في الانخفاض ببطء، وأنه سينخفض في أغسطس إلى ما دون علامة الـ 2% وذلك لأول مرة منذ مارس 2021». كان معدل التضخم على مستوى ألمانيا بلغ 4ر2% في مايو الماضي.

ووفقًا للاستطلاع، تراجعت احتمالات حدوث زيادات الأسعار في تجارة التجزئة وخاصة في مجالي الملابس والأجهزة المنزلية الكهربائية، وكذلك في مجالات الفن والترفيه والاستجمام. بل إن البوادر تشير أن من المتوقع حدوث تراجع الأسعار في مجال الإلكترونيات الترفيهية وتجارة الدراجات.

ومع ذلك، هناك أيضًا مجالات استهلاكية أخرى تزداد فيها نسبة الشركات الراغبة في زيادة أسعارها مرة أخرى، وتشمل هذه المجالات، وفقًا لمعهد إيفو، تجارة التجزئة للمواد الغذائية والمشروبات وتجارة السيارات وكذلك قطاع الضيافة والفنادق.

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