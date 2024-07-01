بوينج تعيد شراء شركة مكونات الطائرات سبريت بـ4.7 مليارات دولار

المصدر: واشنطن - (د ب أ)

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وافقت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج على إعادة شراء شركة مكونات الطائرات سبريت أيروسبيس هولدنجز مقابل 37.25 دولاراً للسهم الواحد بقيمة إجمالية 4.7 مليارات دولار يتم سدادها بالكامل في صورة أسهم.

في الوقت نفسه تبلغ القيمة الكلية للصفقة حوالي 8.3 مليارات دولار بما في ذلك صافي ديون سبريت. وستستحوذ شركة صناعة الطائرات الأوروبية المنافسة أيرباص على قطاعات سبريت التي تنتج مكونات لطائرات الشركة الأوروبية بسعر اسمي قدره دولار واحد، مع حصولها على تعويضات بقيمة 559 مليون دولار.

وقال ديف كالهون الرئيس التنفيذي لشركة بوينج في بيان صدر «نعتقد أن هذه الصفقة هي الأفضل لخدمة عالم الطيران وشركات الطيران العميلة وعمال سبريت وبوينج ومساهمينا والدولة (الولايات المتحدة) بصورة أوسع».

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الصفقة الثلاثية المعقدة تعيد سيطرة بوينج على أنشطة سبريت التي كانت قد انفصلت عن الشركة الأمريكية في عام 2005 كجزء من خطة كانت تستهدف في ذلك الوقت ترشيد الإنفاق في شركة بوينج.

وفي أكتوبر الماضي عدلت سبريت أيروسيستمز هولدنجز عقود توريد أساسية لشركة بوينج لوقف تدهور الأداء المالي وتسريع الإنتاج وتحسين جودة المنتجات لدى سبريت.

وتعرضت سبريت التي كانت تابعة لمجموعة بوينج، لعدة مشكلات إنتاجية بسبب خلل في هيكل الطائرة بوينج 737 وبوينج 787 دريملاينر.

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