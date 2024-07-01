انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول

المصدر: طوكيو - (د ب أ)

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أظهرت البيانات المعدلة للحكومة اليابانية الصادرة، الاثنين، انكماش اقتصاد اليابان بمعدل 2.9% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش بمعدل 1.8% فقط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ارتفاع معدل الانكماش الجديد يمكن أن يدفع البنك المركزي الياباني إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي ككل، مع استمرار التوقعات بزيادة أسعار الفائدة مجدداً قائمة دون تغيير.

تأتي البيانات الجديدة لإجمالي الناتج المحلي الياباني بعد ثلاثة أسابيع تقريباً من قول الحكومة إن الانكماش جاء أقل مما كان يعتقد. وتعني الزيادة الكبيرة في معدل الانكماش وفقاً للبيانات النهائية أنه على المستثمرين التعامل مع البيانات الأولية للناتج المحلي الياباني بقدر أكبر من الحذر.

عكست بيانات إجمالي الناتج المحلي المعدلة، سلسلة تراجعات في بيانات قطاع التشييد، حيث انخفضت الاستثمارات العامة في القطاع بنسبة 1.9% سنوياً، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو هذه الاستثمارات بمعدل 3%. وظلت بيانات الاستهلاك الشخصي والمخزونات والإنفاق الحكومي دون تغيير.

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