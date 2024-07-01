مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الأدنى في 5 سنوات

المصدر: سيؤول - وام

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سجلت مبيعات السيارات المستوردة في جمهورية كوريا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، أدنى مستوى لها في خمس سنوات، بحسب البيانات الصادرة عن الجمعية الكورية للسيارات والتنقل والجمعية الكورية لمستوردي السيارات وموزعيها ودائرة الجمارك الكورية، حيث بلغت مبيعات السيارات المستوردة 102 ألف و957 وحدة في الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام.

وأظهرت البيانات أن مبيعات السيارات المستوردة خلال الأشهر الخمسة الأولى سجلت أدنى مستوى لها منذ عام 2019 عندما بلغت 96 ألفاً و494 وحدة، في حين بلغ الرقم للفترة نفسها من عام 2023 105 آلاف و778 وحدة، ما يعني انخفاضاً بمقدار 9284 وحدة.

وسجلت مبيعات السيارات المستوردة في كوريا في الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021، أعلى معدل لها على مدى السنوات الخمس الماضية، عندما بلغ العدد 129 ألفاً و535 وحدة، فيما بلغت قيمة واردات السيارات من الخارج هذا العام 5.6 مليارات دولار أمريكي، وهو أقل أداء منذ أن سجلت 4.8 مليارات دولار في عام 2020.

وبالمقارنة مع 7.02 مليارات دولار في العام الماضي، تراجعت القيمة بمقدار 1.4 مليار دولار تقريباً.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) فإن انخفاض عدد السيارات المستوردة وقيمة واردات السيارات هذا العام، يرجع أساساً إلى مشكلة التوريد بسبب «أزمة البحر الأحمر».

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