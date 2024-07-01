«إس كيه» الكورية تستثمر 58 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والرقائق

المصدر: سيؤول - وام

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قالت مجموعة «إس كيه» الكورية العاملة في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية، إنها ستخصص 80 تريليون وون (58 مليار دولار) بحلول عام 2026 للاستثمارات، خصوصاً في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، موضحة أن حوالي 20 من الرؤساء التنفيذيين للشركات الرئيسية التابعة للمجموعة اجتمعوا في مركز أبحاثها في إيتشيون، على بُعد 58 كيلومتراً جنوب شرق سيؤول، من الجمعة إلى السبت للتوصل إلى خطط استثمارية للنمو المستقبلي.

وقال تشي تاي وون، رئيس المجموعة، خلال مشاركته في الاجتماع عبر الإنترنت، إن «إس كيه» بحاجة إلى إجراء تغييرات جذرية بشكل استباقي في مواجهة العصر الانتقالي الجديد، وإنه يجب عليها تعزيز «قيادة سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي»، بدءاً من خدمات الذكاء الاصطناعي وحتى البنية التحتية له. وأشارت المجموعة في بيان أصدرته بهذا الصدد، إلى أن شركة «إس كيه هاينكس» التابعة لها ستستثمر 103 تريليونات وون بحلول عام 2028 في رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM).

وستستثمر كل من «إس كيه للاتصالات»، و«إس كيه برودباند» 3.4 تريليونات وون في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بحلول 2028.

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