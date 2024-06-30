زامبيا تخفض سعر البنزين بنسبة 11% اعتباراً من أول يوليو

المصدر: د ب ا

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انخفض سعر البنزين في زامبيا إلى 58ر31 كواشا للتر من 56ر35 كواشا للتر، مدعوما بارتفاع بنسبة 7% في العملة المحلية مقابل الدولار خلال فترة المراجعة، حسبما قال رئيس مجلس تنظيم الطاقة جيمس باندا في بيان.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن باندا قوله إن سعر الديزل تراجع أيضا بنسبة 6% إلى 34ر29 كواشا للتر.(الدولار الأمريكي يساوي 24 كواشا زامبي).

يذكر أن معدل التضخم في زامبيا ارتفع بدرجة كبيرة يوم 27 يونيو الجاري، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي أبطأ نمو له في عامين بسبب الجفاف.

كان البنك المركزي في زامبيا قد نشر أمس السبت خططا لتجريم استخدام العملات الأجنبية في الاقتصاد المحلي، وسط أكبر ارتفاع في قيمة العملة المحلية (كواشا) منذ أربعة أشهر.

وذكرت مسودة وثيقة نشرها البنك أن الاشخاص الذين يستخدمون العملة الأجنبية في المعاملات المحلية ربما يواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى عشر سنوات أو غرامات.

وكانت قيمة "الكواشا" قد ارتفعت بواقع 7%، في آخر يوم تداول هذا الأسبوع.

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