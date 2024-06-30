بدء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية

المصدر: أ ب

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بدأ الناخبون في أنحاء البر الرئيسي الفرنسي الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الأولى من انتخابات برلمانية استثنائية يمكن أن تضع الحكومة الفرنسية في أيدي القوى القومية اليمينية المتطرفة لأول مرة منذ العهد النازي.

من الممكن أن تؤثر نتيجة الانتخابات التي تجرى على جولتين والتي ستنتهي في السابع من يوليو على الأسواق المالية الأوروبية والدعم الغربي لأوكرانيا وكيفية إدارة ترسانة فرنسا النووية وقوتها العسكرية العالمية.

يشعر العديد من الناخبين الفرنسيين بالإحباط إزاء التضخم والمخاوف الاقتصادية، فضلا عن قيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي يرون أنها متعجرفة وبعيدة عن حياتهم.

وقد استغل حزب التجمع الوطني المناهض للهجرة بزعامة مارين لوبان هذا السخط وأججه، لاسيما عبر منصات الإنترنت مثل تيك توك، وهيمن على جميع استطلاعات الرأي قبل الانتخابات.

يشكل ائتلاف جديد على اليسار، وهو "الجبهة الشعبية الجديدة"، تحديا أيضا لماكرون المؤيد لقطاع الأعمال وتحالفه الوسطي "معا من أجل الجمهورية".

هناك 49.5 مليون ناخب مسجل سيختارون 577 عضوا بالجمعية الوطنية، مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، خلال عملية التصويت التي تجرى على جولتين.

بلغت نسبة المشاركة في منتصف النهار في الجولة الأولى 25.9% وفقا لأرقام وزارة الداخلية، وهي نسبة أعلى من الانتخابات التشريعية لعام 2022 في هذا الوقت من اليوم. كانت النسبة 18.43% في منتصف النهار قبل عامين.

صوت ماكرون في مركز اقتراع بباريس مع زوجته بريجيت ماكرون. في وقت سابق، أدلت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، بصوتها في معقل حزبها في شمال فرنسا.

يتم التصويت خلال الأسبوع الأول التقليدي من العطلة الصيفية في فرنسا، وكانت طلبات التصويت الغيابي أعلى بخمس مرات على الأقل مما كانت عليه في انتخابات 2022.

بعد حملة خاطفة شابها تصاعد خطاب الكراهية، بدأ التصويت مبكرا في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، وفتحت مراكز الاقتراع في البر الرئيسي الفرنسي الساعة الثامنة صباحا (06.00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد. من المتوقع أن تصدر توقعات الاقتراع الأولى في الساعة الثامنة مساء (18.00 بتوقيت غرينتش)، عندما تغلق مراكز الاقتراع النهائية أبوابها، ومن المتوقع ظهور النتائج الرسمية المبكرة في وقت لاحق من مساء الأحد.

في منطقة كاليدونيا الجديدة الفرنسية المضطربة في المحيط الهادئ، أغلقت صناديق الاقتراع بالفعل في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي بسبب حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحا، والذي مددته السلطات في الأرخبيل حتى 8 يوليو.

لقي تسعة أشخاص حتفهم خلال الاضطرابات التي استمرت أسبوعين في كاليدونيا الجديدة، حيث سعى شعب الكاناك الأصلي منذ فترة طويلة إلى التحرر من فرنسا، التي استولت لأول مرة على أراضي المحيط الهادئ في عام 1853.

أدلى الناخبون في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية الأخرى من سان بيير وميكلون وسان بارتيليمي وسان مارتن وغوادلوب ومارتينيك وغيانا وبولينيزيا الفرنسية وأولئك الذين يصوتون في المكاتب التي تفتحها السفارات والمراكز القنصلية في جميع أنحاء الأمريكتين بأصواتهم أمس السبت.

دعا ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد هزيمة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي في وقت سابق من يونيو على يد حزب التجمع الوطني، الذي له علاقات تاريخية بالعنصرية ومعاداة السامية ومعادي للمجتمع المسلم في فرنسا. لقد كانت مقامرة جريئة أن يضطر الناخبون الفرنسيون، الذين كانوا راضين عن انتخابات الاتحاد الأوروبي، إلى تأييد القوى المعتدلة في الانتخابات الوطنية من أجل إبقاء اليمين المتطرف خارج السلطة.

لكن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تشير إلى أن حزب التجمع الوطني يكتسب الدعم ولديه فرصة للفوز بأغلبية برلمانية. وفي هذا السيناريو، من المتوقع أن يعين ماكرون رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عاما رئيسا للوزراء في نظام غريب لتقاسم السلطة يعرف باسم "التعايش".

في حين قال ماكرون إنه لن يتنحى قبل انتهاء فترة ولايته الرئاسية في عام 2027، فإن "التعايش" سيضعفه في الداخل وعلى المسرح العالمي.

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