80.7 مليار دولار أرباح "البرمجيات و تكنولوجيا المعلومات" في الصين خلال 5 أشهر

المصدر: وام

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أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، ونشرتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الأحد، أن صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في هذا البلد سجلت نمواً ثنائي الرقم على أساس سنوي من حيث الإيرادات والأرباح في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024؛ إذ قفز إجمالي أرباح القطاع بنسبة 16.3% ليصل إلى 575.6 مليار يوان (حوالي 80.77 مليار دولار أمريكي) خلال هذه الفترة، بينما ارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 11.6% لتصل إلى 4.93 تريليون يوان (679 مليار دولار).

وزاد إجمالي إيرادات القطاع الفرعي لخدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.9% على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 3.33 تريليون يوان، وهو ما يمثل 67.5% من إجمالي إيرادات الصناعة.

وعلى وجه التحديد، ارتفعت الإيرادات المجمعة لخدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل إلى 514.3 مليار يوان.

وكشفت البيانات أيضاً أن الإيرادات من منتجات البرمجيات وكذلك منتجات وخدمات أمن المعلومات زادت بنسبة 9.2% و8.5%، على التوالي، على أساس سنوي.

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