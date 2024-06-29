ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في إيطاليا خلال يونيو

المصدر: وام

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ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الإيطالي في شهر يونيو من 96.4 نقطة إلى 98.3 نقطة، بينما انخفض مؤشر ثقة الأعمال من 95.1 إلى 94.5 نقطة، وذلك وفق المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (استات).

وأوضح المعهد، أن مؤشر ثقة الأعمال سجل تراجعاً للمرة الثالثة على التوالي، ليستقر عند أدنى قيمة له منذ شهر نوفمبر 2023، وأن هذا الانخفاض يعود بشكل أساسي إلى تراجع قطاعي التصنيع والخدمات.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك للشهر الثاني على التوالي ووصل إلى أعلى قيمة له منذ شهر فبراير 2022.



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