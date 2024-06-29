3.36 تريليونات دولار حجم تداول النقد الأجنبي في الصين خلال مايو

المصدر: وام

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سجل حجم المعاملات في سوق النقد الأجنبي في الصين 23.89 تريليون يوان (ما يعادل 3.36 تريليونات دولار أمريكي) في مايو الماضي، وفقا لبيانات رسمية صدرت أمس الجمعة، حسب ما أوردته اليوم، وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وبلغ إجمالي حجم المعاملات في سوق العملاء 3.16 تريليونات يوان في الشهر الماضي، وبلغ حجم المعاملات في سوق ما بين البنوك 20.72 تريليون يوان، وفقا للهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وفيما يتعلق بالمنتجات، بلغ حجم المعاملات التراكمي للسوق الفورية 7.81 تريليونات يوان، وسوق المشتقات 16.08 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات أن إجمالي حجم معاملات سوق النقد الأجنبي في البلاد بلغ 113.09 تريليون يوان في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

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