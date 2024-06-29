تباين العملات المشفرة وبيتكوين فوق 61 ألف دولار

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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تباينت أسعار العملات المشفرة، أمس، رغم ارتفاع قيمتها السوقية بأكثر من 1% مع ترقب القراءة الشهرية لمقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وخلال التعاملات استقرت بيتكوين عند 61379.46 دولاراً وتراجعت الإيثريوم 0.36% إلى 3433.92 دولاراً بينما ارتفعت الريبل 0.49% إلى 47.67 سنتاً وهبطت سعرعملة سولانا 2.67% إلى 145.29 دولاراً، بعدما قفز بنحو 8% أول من أمس عقب تقدم شركة «فان إيك» بطلب للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإطلاق صندوق متداول بالبورصة يستثمر في العملة.

وحسب موقع «كوين ماركت كاب»، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة 1.44% إلى 2.28 تريليون دولار، وزاد حجم التعاملات في السوق خلال الـ 24 ساعة الماضية بنحو 9.86% إلى 61.72 مليار دولار.

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