النفط يرتفع بدعم توقعات خفض أسعار الفائدة

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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ارتفعت أسعار النفط، أمس، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث بفضل تصاعد توقعات قرب إنهاء بنك الاحتياطي الأمريكي دورة التشديد النقدي الحالية والبدء في خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر 0.54% إلى 85.72 دولاراً، وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس 0.67% إلى 82.29 دولاراً وتعد أسعار كلا الخامين مرتفعة بنحو 2% خلال أسبوع كما يتجهان لتحقيق مكاسب شهرية بأكثر من 6% في يونيو.

وحسب تقديرات «سي إم إي فيدووتش»، ارتفعت توقعات إجراء الاحتياطي الفيدرالي أول خفض للفائدة هذا العام في سبتمبر القادم ما ساهم في تعزيز أسعار الخام، حيث يؤدي خفض تكاليف الاقتراض لإنعاش النشاط الاقتصادي.

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