النمسا تسجل انخفاضاً حاداً في حجم العجز التجاري

المصدر: البيان

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انخفض حجم العجز التجاري في النمسا بشكل حاد بلغ نحو 90 في المائة إلى 2.02 مليار يورو في العام الماضي 2023 مقارنة على أساس سنوي.

وأظهرت أحدث أرقام رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية، انخفاض العجز في تجارة النمسا الخارجية بشكل كبير في عام 2023، من 20.59 مليار يورو في عام 2022 إلى 2.02 مليار يورو فقط في العام الماضي.

وأرجع توبياس توماس، مدير عام هيئة الإحصاء، أهم أسباب انخفاض العجز التجاري إلى تراجع أسعار واردات الطاقة بشكل كبير ولاسيما الغاز، بالتزامن مع زيادة عوائد صادرات النمسا من الآلات والمركبات والمنتجات الكيميائية.

وأفادت هيئة الإحصاء بأن قيمة واردات النمسا في عام 2023، بلغت 202.78 مليار يورو، بانخفاض قدره 5.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت قيمة الصادرات النمساوية بنسبة 3.1 في المائة إلى 200.76 مليار يورو.

وأوضح المدير المسؤول عن الأرقام الإحصائية أن واردات النمسا كانت في عام 2022، أعلى بأكثر من 20 مليار يورو من الصادرات النمساوية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن واردات الغاز المواتية والنمو القوي للصادرات أدى إلى انخفاض العجز التجاري بشكل كبير.

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