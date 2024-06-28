النفط يصعد وسط توتّرات الشرق الأوسط رغم زيادة المخزونات الأمريكية

المصدر: (لندن - رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط أمس رغم زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية عززت مخاوف من تباطؤ الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم لكن أثر زيادة القلق من تبعات التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط فاق ذلك.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً بما يعادل 0.82 % إلى 85.95 دولاراً للبرميل خلال التعاملات وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً أو 0.7 % إلى 81.47 دولاراً للبرميل. وسجل الخامان القياسيان ارتفاعاً طفيفاً عند التسوية أول من أمس .

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات البلاد من النفط الخام الأسبوع الماضي بواقع 3.6 ملايين برميل، وهو ما فاجأ المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا تراجعاً بمقدار 2.9 مليون برميل.

كما زادت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 2.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض بمليون برميل. وفي الشرق الأوسط، زاد تصاعد التوتر عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع الماضية المخاوف من حرب شاملة بالمنطقة.

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