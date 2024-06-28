صندوق بـ 3.59 مليارات دولار لتعزيز سلاسل الإمداد في كوريا الجنوبية

المصدر: (سيئول - د ب أ)

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أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية، أن الحكومة سوف تدشن صندوقاً بقيمة 5 تريليونات وون (3.59 مليارات دولار)، لتمديد القروض منخفضة الفائدة للشركات التي تقوم بدور رئيس، لضمان استقرار سلاسل الإمداد، كما سوف تقدم حوافز ضريبية لشركات التطوير في التكنولوجيا الرئيسة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن هذا الصندوق يأتي ضمن خطة حكومية شاملة، تهدف للعمل على استقرار سلاسل إمداد المواد الخام الرئيسة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل تصاعد التحديات العالمية أمام سلاسل الإمداد، خاصة في ظل اعتماد كوريا الجنوبية بقوة على الدول الأجنبية للحصول على الموارد الطبيعية، وبعض المواد الخام الرئيسة.

وقد دخل القانون الأساسي للعمل على استقرار سلاسل الإمداد حيز التنفيذ.

ووفقاً للخطة، سوف تحدد الحكومة شركات رائدة تعمل على تنويع قنوات استيراد السلع الصناعية الرئيسة، أو تطوير تكنولوجيا بديلة للحد من الاعتماد على الدول الأجنبية، وتقوم بتزويدها بقروض ميسرة لمدة ثلاثة إلى خمسة أعوام.

وستقوم الحكومة بتفعيل الصندوق الذي تبلغ قيمته 5 تريليونات وون، ابتداء من النصف الثاني من هذا العام.

كما من المتوقع إتاحة عدة حوافز ضريبية، من أجل مشاريع التنمية في التكنولوجيا الأساسية.

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