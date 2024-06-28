أسعار الذهب دون مستوى 2300 دولار

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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استقرت أسعار الذهب أمس بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية بحثاً عن مؤشرات حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.55 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بعدما انخفض الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يونيو. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2310.20 دولارات.

وحلّق الدولار قرب أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.74 دولاراً، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1007.33 دولارات، فيما صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 930.39 دولاراً.

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