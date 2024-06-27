الذهب يرتفع وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

المصدر: لندن- رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار بينما ينصب التركيز على صدور بيانات تضخم مهمة في الولايات المتحدة بحثاً عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 2314.22 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1127 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفض أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يونيو .

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2324.60 دولاراً.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين تقريباً في الجلسة السابقة. ويزيد هبوط الدولار من جاذبية الذهب لدى حائزي العملات الأخرى.

أما خفض أسعار الفائدة، فيقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة عند الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، وبيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي غداً الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 28.87 دولاراً، بينما انخفض البلاتين 0.3 % إلى 1008.10 دولارات كما تراجع البلاديوم 1.3 % إلى 916.83 دولاراً.

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