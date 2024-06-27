إيرادات الضرائب الأعلى من المتوقع تعزز خزائن فرنسا

المصدر: د ب ا

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أكد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أن إيرادات الضرائب الأعلى من المتوقع عززت خزائن الدولة، متوقعا مزيدا من التفاؤل بشأن الاقتصاد، وذلك قبل أيام من إجراء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن لومير قال في حوار مع شبكة " بي اف ام تي في" في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن " إيرادات الضريبية اليوم جيدة".

وأضاف" لدينا إيرادات ضريبية إضافية بواقع 3 مليارات يورو (2ر3 مليارات دولار) مقارنة بما توقعناه خلال مايو 2024. وهذه أنباء جيدة".

وأشار إلى أن فرنسا تعرضت لانتكاسة العام الماضي لتبلغ نسبة العجز 5ر5% بدلا من أقل من 5%، مضيفا أن توفير النفقات سوف يقلص هذه النسبة إلى 1ر5% هذا العام.

وقال " خلال عام 2025، سوف تبلغ النسبة 1ر4%، خلال 2026 سوف تصل النسبة إلى أعلى 3% بصورة طفيفة، وخلال 2027 سوف تكون النسبة 3%".

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