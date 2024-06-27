«باي بت» ثاني أكبر بورصات العملات المشفّرة

المصدر: (دبي - البيان)

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نجحت «باي بت» في تجاوز «كوين باس» كثاني أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم من حيث الحصة السوقية بعد «بينانس» خلال مارس، بدعم من إطلاق صناديق البيتكوين المتداولة بالأسعار الفورية في الولايات المتحدة.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة أبحاث العملات المشفرة «كايكو»، زادت الحصة السوقية لـ «باي بت» إلى 16% في مارس مقارنة مع 8% في أكتوبر 2023، بدعم من انخفاض رسوم التداول وزيادة عروض المشتقات.

بينما زادت حصة «كوين باس» بنسبة 1% فقط خلال تلك الفترة، وما زالت «بينانس» تتصدر قائمة أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم رغم تراجع حصتها إلى 54% في مارس من 60% في أكتوبر.

وقد ساهمت عدة عوامل في تعزيز مكانة «باي بت»، منها إطلاق صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة وتراجع هيمنة «ببينانس» بسبب المشاكل التنظيمية.

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