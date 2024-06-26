سويسرا تلتزم بجدولها الزمني حول قواعد رأس مال البنوك العالمية

المصدر: جنيف - (د ب أ)

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ذكرت سويسرا أنها ستلتزم بجدولها الزمني لتنفيذ قواعد رأس مال البنوك العالمية، على الرغم من استمرار الخلافات بشأن المعايير في الولايات المتحدة.

وقال المجلس الفيدرالي السويسري الأربعاء إنه يعلم بشأن التطورات الأخيرة و«على الرغم من التأخير في بعض البلدان، فإنه لا يرى أي سبب للانحراف عن جدوله الزمني الحالي»، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وكانت وكالة «بلومبرج» قد ذكرت الأسبوع الماضي أن البنوك السويسرية، بما في ذلك، «مجموعة يو.بي.إس» تضغط على الحكومة لتأجيل جزء من القواعد، التي تتعلق بدفاتر التداول للبنوك.

وكان من المقرر أن تطرح السلطات السويسرية والاتحاد الأوروبي، القواعد في الأول من يناير، على أن تحذو أمريكا والمملكة المتحدة، حذوها، بعد ذلك بستة أشهر، في إطار تحديث أوسع نطاقاً لمتطلبات رأس مال البنوك، المصممة لدعم الصناعة المعروفة باسم «بازل3».

لكن عدم اليقين بشأن كيفية ومتى ستطبق أمريكا تلك القواعد، دفعت البعض إلى التخطيط لتأخير تطبيق المعايير الجديدة على دفتر التداول لمدة عام لأن هذه الأعمال عالمية بطبيعتها.

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