أسهم التكنولوجيا تتألق وتقود ارتفاعات الأسواق الأوروبية واليابانية

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، وسجل قطاعا الصناعة والتكنولوجيا أكبر المكاسب، بينما ظل تركيز الأسواق على بيانات التضخم في الولايات المتحدة والانتخابات الفرنسية المقررة مطلع الأسبوع المقبل.

وخلال التداولات، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة.

وارتفعت أسهم الشركات الصناعية 0.6 في المئة، مدعومة بسهم دي.إتش.إل الألمانية، الذي زاد 2.5 في المئة بعد أن توقعت نظيرتها الأمريكية فيديكس تحقيق أرباح مالية لعام 2025، أعلى من تقديرات المحللين.

وتقدم مؤشر التكنولوجيا الفرعي واحداً في المئة تقريباً، مقتفياً أثر الارتفاع الذي شهدته وول ستريت الليلة الماضية.

وينتظر المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تلعب دوراً رئيساً في تحديد مسار أسعار الفائدة الأمريكية. ومن المقرر أيضاً صدور بيانات أسعار المستهلكين من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا هذا الأسبوع.

ويترقب المتعاملون أيضاً الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية يوم الأحد المقبل.

اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من واحد في المئة، ليصل إلى أعلى مستوى إغلاق في شهرين ونصف الشهر، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا، وارتفاع الأسهم المرتبطة بالرقائق.

وزاد نيكاي 1.26 في المئة إلى 39694.50 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع من أبريل، بعدما لامس أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر تقريباً، عند 39788.63 نقطة.

كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداول مرتفعاً 0.56 في المئة، إلى 2802.95 نقطة.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا في اليابان، بعد فترة هدوء في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك عقب الأداء القوي لشركة إنفيديا لرقائق الذكاء الاصطناعي، وغيرها من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة خلال الليل.

وقفز سهم أدفانتست، التي تعد إنفيديا من بين عملائها، سبعة في المئة، ليصبح أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية اليوم، كما زاد سهم طوكيو إلكترون 3.6 في المئة. وكسب نيكاي بفضل السهمين 231 نقطة.

وعزز صعود نيكاي معنويات المستثمرين الذين ينتظرون مزيداً من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية لبنك اليابان.

وارتفع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو واحداً في المئة، وكسب سهم سوفت بنك للاستثمار في الذكاء الاصطناعي 1.6 في المئة.

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