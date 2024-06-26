ارتفاع أسعار المنتجين في السويد لأعلى مستوى خلال 14 شهراً

المصدر: د ب ا

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أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء السويدي اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المنتجين للشهر الثاني على التوالي في مايو، وبأسرع وتيرة خلال أكثر من عام، رغم استمرار انخفاض أسعار الطاقة.

وقفز مؤشر أسعار المنتجين بواقع 6ر2 % على أساس شهري في مايو عقب زيادة بواقع 9ر0 % في أبريل.

وكانت هذه أسرع زيادة منذ أبريل 2023 عندما ارتفعت الأسعار بواقع 5ر3 %.

وأظهر المعدل السنوي لمؤشر أسعار المنتجين، باستبعاد المنتجات المرتبطة بالطاقة، زيادة بواقع 8ر3 %. ونمت الأسعار في السوق المحلية بواقع 7ر1 % في مايو.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بواقع 5ر4 % وقفزت أسعار السلع الرأسمالية بواقع 2ر5 %.

ومن ناحية أخرى، واصلت تكاليف السلع المتعلقة بالطاقة التراجع بنسبة 8ر3 %.



وعلى أساس شهري، ظلت أسعار المنتجين مستقرة في مايو مقابل زيادة بواقع 5ر0% في أبريل.

كما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار الواردات بواقع 2ر3 % على أساس سنوي، وارتفع مؤشر أسعار الصادرات بواقع 3ر3 %.

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