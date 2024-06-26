البنك المركزي الصيني يضخ 250 مليار يوان في النظام المصرفي

المصدر: د ب ا

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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الأربعاء سيولة نقدية بمعدل 250 مليار يوان (21ر32 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%، بعد أن ضخ أمس 300 مليار يوان (12ر42 مليار دولار) وفقا لنفس الآلية.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف استمر تراجع اليوان الصيني أمام الدولار منذ بداية تعاملات الأسبوع الحالي بعد أن بلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني اليوم 1248ر7 يوان لكل دولار بتراجع قدره 23 بيب عن سعره أمس وكان 1225ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

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