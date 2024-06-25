نيكاي يغلق عند أعلى مستوياته منذ منتصف أبريل بفضل أسهم القيمة

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني الثلاثاء مسجلاً أعلى مستوى عند الإغلاق في أكثر من شهرين مع تحول تركيز المستثمرين إلى أسهم القيمة بدلاً من أسهم أشباه الموصلات وغيرها من شركات التكنولوجيا المتقدمة، في حين قدم تراجع الين الدعم للأسهم المرتبطة بالتصدير.

وأغلق نيكاي مرتفعاً 0.95 بالمئة عند 39173.15 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 أبريل. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.72 بالمئة إلى 2787.37 نقطة.

وظلت معنويات المستثمرين ضعيفة تجاه الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق خلال ساعات التداول الآسيوية، بعد هبوط سهم شركة أشباه الموصلات الأمريكية الرائدة إنفيديا للجلسة الثالثة وتراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 3.02 بالمئة.

وهوى سهم شركة ديسكو 5.5 بالمئة ليكون الخاسر الأكبر من حيث النسبة المئوية على نيكاي، في حين تراجع سهم طوكيو إلكترون 1.7 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، استمر تراجع الين في دعم الأسهم المرتبطة بالتصدير، بما في ذلك شركة صناعة السيارات تويوتا موتور التي أنهى سهمها التداولات على ارتفاع 4.6 بالمئة.

وفضل المستثمرون أسهم القيمة مقارنة بأسهم الشركات سريعة النمو مما أدى إلى تحقيق مكاسب واسعة النطاق في القطاع المالي.

وزادت أسهم شركات التأمين 4.3 بالمئة لتقود مكاسب القطاعات تليها أسهم شركات صناعة السيارات والإمدادات.

وارتفع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.1 بالمئة ليمنح أكبر دعم لنيكاي.

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