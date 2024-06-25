سهم «إنفيديا» يهبط 5% والقيمة السوقية للشركة تنخفض 500 مليار دولار

المصدر: دبي - وكالات

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بعد الارتفاع التاريخي لسهم شركة «إنفيديا» الأسبوع الماضي، شهدت تداولات اليوم تراجعاً كبيراً، حيث تعاني الشركة واحدة من أسوأ فتراتها منذ سنوات، ما أدى إلى تقليص مكاسبها التي لا تزال مثيرة للإعجاب.

وأظهرت البيانات أن الشركة تسير في طريقها لأسوأ امتداد لسوق الأوراق المالية لمدة ثلاثة أيام منذ عامين تقريباً. حيث انخفض السهم بنسبة 5% ليصل إلى حوالي 120 دولاراً، ليصل إلى أدنى سعر منذ 10 يونيو، وهو يوم تقسيم أسهمها.

ومنذ الذروة التي سجلتها أسهم الشركة يوم الخميس الماضي، انخفضت القيمة السوقية بأكثر من 500 مليار دولار، أي أكثر من التقييم الإجمالي لـ«إكسون موبيل»، الشركة الرابعة عشرة الأكبر على مؤشر «أس آند بي 500» من حيث القيمة السوقية.

وإذا استمرت خسائر اليوم، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها أسهم «إنفيديا» بنسبة 3% أو أكثر في ثلاث جلسات تداول متتالية منذ يونيو 2022، عندما تم تداول السهم بأقل من 20 دولاراً للسهم.

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