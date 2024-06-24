«بتكوين» تتراجع 4 % إلى قرب 60 ألف دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

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واصلت عملة بتكوين انخفاضها إلى 60 ألف دولار، الاثنين، وانخفض سعر العملة المشفرة الرئيسية آخر مرة بأكثر من 4 % عند 61.211.00 دولاراً، وفقاً لـ Coin Metrics. وفي وقت سابق، هبطت العملة إلى 60666.30 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من شهر. وذلك بعد أن انخفض أكثر من 8 % في الأسبوع الماضي.

وحققت منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية أسبوعاً ثانياً على التوالي من التدفقات الخارجة، وفقاً لـ CoinShares. شهدت منتجات الاستثمار في العملات المشفرة في الأسبوع الماضي أدنى أحجام تداول لها على مستوى العالم منذ إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين في الولايات المتحدة في يناير.

حول هذا التحرك، قال رئيس قسم الأبحاث في شركة إدارة الأصول التي تركز على العملات المشفرة، جيمس باترفيل، لشبكة «سي إن بي سي»: «لقد شهدنا الآن تدفقات خارجة بقيمة 1.2 مليار دولار من صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة على مدار الأسبوعين الماضيين، والتي بدأت جميعها بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة»، مردفاً «نعتقد أن التشاؤم المستمر بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة يؤثر على معنويات العملات المشفرة».

وأضاف باترفيل «أشار الفيدرالي الأمريكي إلى أنه يحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم قبل أن يصبح أكثر تشاؤماً، لذا فإن أي مؤشر كلي يشير إلى استمرار التضخم في الانخفاض من المرجح أن يدعم الأسعار، وعلى العكس من ذلك، فإن تاريخ التضخم سيؤثر على الأسعار».

من جانبها، قالت رئيسة الاستراتيجية في Coincover، إليانور غايوود، إن هناك في كثير من الأحيان توترات في السوق قبل مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي، والذي من المقرر صدوره يوم الجمعة.

ورأت أن علامات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر يمكن أن تخفف أعصاب المستثمرين وتستقر سعر البتكوين.

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