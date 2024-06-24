«أبل» متهمة بانتهاك قواعد المنافسة الرقمية .. هل تكسر أوروبا هيمنتها؟

المصدر: لندن - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتهمت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي شركة «أبل»، بانتهاك قواعد جديدة تتعلق بالمنافسة الرقمية من خلال منع مطوري البرامج على متجر التطبيقات الخاص بها من توجيه المستخدمين إلى أماكن أخرى.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه وفقاً للنتائج الأولية لتحقيقاتها، فإن الشركة المصنعة لهواتف آيفون انتهكت قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الذي يضم 27 دولة.

كما سوف تحقق المفوضية بشأن الخطوات التي يجب على مستخدمي أجهزة إيفون اتباعها لاستخدام متجر تطبيقات بديل، بالإضافة إلى معايير الأهلية التي تقرها آبل للمطورين من أجل توفير تطبيقات آبل عبر شبكة الإنترنت بدلاً من متجر تطبيقات آبل.

وأكدت المفوضية أنها سوف تحقق بشأن قيام آبل بالحصول على رسوم من متاجر التطبيقات البديلة ومطوري التطبيقات كل مرة يقوم مستخدم لجهاز إيفون بتنزيل برامجهم.

يشار إلى أن كتاب القواعد، المعروف أيضاً باسم «دي ام ايه»، عبارة عن مجموعة شاملة من اللوائح التي تهدف إلى منع عمالقة التكنولوجيا من احتكار الأسواق الرقمية.

وقالت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن قواعد شركة «أبل» لمتجر التطبيقات الخاص بها «تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين بحرية إلى قنوات بديلة للعروض والمحتوى».

قالت «أبل» إنها قامت على مدى الأشهر القليلة الماضية «بعدد من التغييرات للامتثال لكتاب القواعد استجابة لتعليقات المطورين وتعليقات المفوضية الأوروبية». وأضافت «نحن على ثقة من أن خطتنا تتوافق مع القانون».

ويتعلق التحقيق بقانون الأسواق الرقمية بالاتحاد الأوروبي، الذي ينظم سلوك «الشركات الأساسية» (حراس البوابة) الرقمية، مما يشير إلى الشركات التي تحظى بمواقع قوية وراسخة في الاقتصاد الرقمي بالاتحاد الأوروبي، وتعد وسيطاً بين كثير من المستخدمين والشركات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز