الأسهم الأوروبية تستقر.. واليابانية ترتفع بعد جلسة متقلبة

المصدر: عواصم - رويترز

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استقرت الأسهم الأوروبية، الاثنين، بعدما أدى انخفاض أسهم شركات التعدين إلى كبح المكاسب، وسط استمرار التركيز على الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي تجري الأسبوع المقبل.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 515.06 نقطة خلال التداولات مع هبوط أسهم شركات الموارد الأساسية ما يقرب من واحد بالمئة وسط تراجع أسعار المعادن.

وقادت أسهم شركات صناعة السيارات المكاسب في التعاملات المبكرة مع صعودها 1.2 بالمئة.

وسينصب التركيز على الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تقدماً لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه. وبدأ المؤشر الرئيسي في فرنسا تداولات الأسبوع على ارتفاع 0.2 بالمئة.

وتراجع سهم زالاندو الألمانية 6.7 بالمئة بعد أن خفض مورجان ستانلي تقييمه لشركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

وقفز سهم هوكتيف للإنشاءات 6.6 بالمئة.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً، بعد أن دعم تراجع الين الأسهم المرتبطة بالتصدير وسط استعادة أسهم التكنولوجيا بعض الزخم في جلسة ما بعد الظهيرة.

وصعد نيكاي 0.5 بالمئة إلى 38804.65 نقاط كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 بالمئة أيضاً إلى 2740.19 نقطة.

وتباين أداء الأسهم اليابانية خلال الجلسة الصباحية مع قلة الدعم من الأسهم الأمريكية بعد أن أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على انخفاض طفيف يوم الجمعة متأثرين بانخفاض سهم إنفيديا.

لكن الزخم زاد في تعاملات ما بعد الظهيرة في آسيا على الرغم من غياب عوامل محركة واضحة للأداء، وتلقت الأسهم المرتبطة بالتصدير دعماً من الين الذي هبط إلى مستوى 160 مقابل الدولار.

ويساعد ضعف الين في ارتفاع الأرباح التي تجنيها شركات التصدير اليابانية في الخارج عند احتسابها بالعملة المحلية، كما يعزز القدرة التنافسية لمنتجاتهم.

وتصدرت أسهم شركات صناعة السيارات والإمدادات مكاسب القطاعات.

كما استعادت أسهم شركات صناعة الرقائق اليابانية بعض الدعم بعدما تأرجح أداؤها في معظم التعاملات المبكرة.

وزاد سهم تويوتا موتور 2.5 بالمئة وربح سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية التي تركز على الذكاء الاصطناعي 0.8 بالمئة.

وقفز سهم بنك أوزورا نحو ثلاثة بالمئة ليقود موجة صعود في أسهم البنوك.

وصعد سهم شركة شوجاي للأدوية أربعة بالمئة تقريباً ليحقق أعلى المكاسب بين شركات تصنيع الأدوية.

إلا أن سهم مركاري المشغلة لمنصة خدمات عبر الإنترنت هوى 4.7 بالمئة.

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