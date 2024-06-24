أوروبا تبحث الرسوم على مركبات الكهرباء الصينية

المصدر: (بروكسل - وكالات)

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عقد مسؤولا التجارة في الاتحاد الأوروبي والصين، محادثات بشأن خطط بروكسل زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية، فيما من المقرر أن يجري الطرفان المزيد من المباحثات لتقويض اندلاع حرب تجارية. وحذر الاتحاد الأوروبي هذا الشهر من أنه سيفرض رسوماً إضافية تصل إلى 38 % على واردات المركبات الكهربائية الصينية اعتباراً من يوليو، بعد تحقيق بشأن الدعم الحكومي الصيني للقطاع، في خطوة تهدد بإثارة حرب تجارية.

وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، أولوف غيل، إن مفوض التكتل المكلف التجارة فالديس دومبروفسكيس، ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، أجريا اتصالاً صريحاً بشأن تحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم لمركبات البطاريات الكهربائية التي تنتجها الصين.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي شدد على أنه يتعين على أي نتيجة يتم التفاوض عليها بشأن تحقيقه أن تتعامل بفعالية مع ما أسماها «الإعانات المؤذية».

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