وزير ألماني: الرسوم الجمركية المقترحة على الصين ليست «عقوبة»

المصدر: (بكين – رويترز)

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قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، لمسؤولين صينيين في بكين، أمس، إن الرسوم الجمركية التي يقترح الاتحاد الأوروبي فرضها على سلع صينية ليست «عقوبة». وتعتبر زيارة هابيك للصين الأولى التي يقوم بها مسؤول أوروبي كبير منذ أن اقترح التكتل فرض رسوم باهظة على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع لمكافحة ما يعتبره الاتحاد دعماً مفرطاً.

وحذرت الصين من أن تصاعد الخلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية، قد يؤدي إلى حرب تجارية. وقال هابيك بأولى جلسات «حوار المناخ والتحول» بين البلدين: «من المهم فهم أن هذه ليست رسوماً عقابية». وأضاف أن أي إجراء بفرض رسوم مضادة يكون مبنياً على المراجعة التي يجريها الاتحاد «ليس عقاباً».

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