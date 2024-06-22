تباطؤ حاد لنمو النشاط التجاري بمنطقة اليورو

المصدر: (بروكسل - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تباطأ نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو في يونيو، بعد أن سجل قطاع الصناعات أكبر تراجع في 6 أشهر، وفق ما أظهرت نتائج مسح أمس. وسجل مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن بنك هامبورغ التجاري، والذي نشرته مؤسسة ستاندر أند بورز غلوبال، 50.8 نقطة، متراجعاً عن 52.2 نقطة المسجلة في مايو، في أدنى مستوى له في 3 أشهر.

ويعد أي تخط لمستوى 50 نقطة نمواً، فيما يعد ما دونه انكماشاً. وانخفض نشاط التصنيع إلى 46 نقطة في يونيو من 49.3 في الشهر الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيستمر في النمو في الربع الثاني، وفق ستاندرد أند بورز، إلا أن انخفاض مؤشر مديري المشتريات أظهر أن النمو قد يكون أبطأ مما كان متوقعاً في البداية، وفق كبير اقتصاديي منطقة اليورو لدى بنك آي إن جي بيرت كوليين.

ورأى خبراء الاقتصاد، أنه من غير المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو، وإن كان يتوقع المزيد من التخفيضات في وقت لاحق من العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز