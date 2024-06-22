«بيتكوين» تتراجع 1.4 % قرب 64 ألف دولار

المصدر: (نيويورك- وكالات)

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تراجعت أسعار العملات المشفرة، أمس، مع استمرار موجة نزوح رؤوس الأموال من صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية، في ظل تقلبات السوق.

وانخفضت «بيتكوين» 1.4% إلى 64035 دولاراً خلال التعاملات، أمس، وتراجعت الإيثريوم 0.42% إلى 3507.53 دولارات، كما تراجعت الريبل 0.64% إلى 48.79 سنتاً.

وذكر موقع «كوين ديسك» في تقرير، أن صناديق «بيتكوين» الفورية المدرجة في البورصات الأمريكية شهدت تخارج استثمارات بقيمة صافية بلغت أكثر من 900 مليار دولار هذا الأسبوع حتى يوم أمس.

وأوضح التقرير، أن التدفقات الخارجة من الصناديق استمرت على مدار 5 أيام متتالية، وبلغت التدفقات الخارجة من الصناديق الأمريكية الـ 11، أول من أمس، وحده 140 مليون دولار.

وتسلط هذه البيانات، الضوء على تراجع رغبة المستثمرين في المخاطرة، في ظل ضبابية آفاق السياسة النقدية الأمريكية، وبدء التباين في مسارات سياسات البنوك المركزية الرئيسية حول العالم، وما يترتب عليه من تغيرات في أسعار صرف العملات.

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