النفط قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع بفضل مؤشرات عن تحسن الطلب

المصدر: (لندن - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في 7 أسابيع أمس، وسط موازنة السوق بين مؤشرات على تحسن الطلب الأمريكي، وانخفاض مخزونات النفط والوقود وبين ارتفاع الدولار.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات أو 0.1 % إلى 85.75 دولاراً، واستقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس دون تغيير عند 81.29 دولاراً، ووضع ذلك برنت على الطريق لتسجيل أعلى إغلاق منذ 30 أبريل لليوم الثاني.

وأغلق الخام الأمريكي عند 82.17 دولاراً، أول من أمس، وهو أعلى مستوى منذ 29 أبريل. ويتجه الخامان القياسيان إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني بنحو 4 %.

وساهم ارتفاع الدولار في كبح صعود النفط وارتفعت العملة الأمريكية لأعلى مستوى في 7 أسابيع مع تناقض النهج المتأني الذي يتبعه الاحتياطي الأمريكي لخفض الفائدة مع مواقف أكثر تيسيراً في أماكن أخرى.

ورفع البنك الفائدة بقوة 2022 و2023، لكبح جماح التضخم وزادت هذه المعدلات المرتفعة تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، ما قد يبطئ النمو ويقلل الطلب على الخام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز